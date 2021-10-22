وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهرة و شرم الشيخ

فى إطار الجوالات التفقدية لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المطارات المصرية، قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار القاهرة الدولي رافق سيادته خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وقد بدأ الوزير جولته بمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل بالمطار وتفقد منطقة الأسواق الحرة وكاونترات الجوزات واستراحه الخدمه المميزه للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

ثم أعقبها بجولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولى و كان في استقبالهما بالمطار اللواء نبيل الملاح مدير المطار وعدد من قيادات المطار حيث تفقد وزير الطيران استعدادات وجاهزية مطار شرم الشيخ لإستقبال الضيوف المشاركة في المؤتمرات والاحداث الإقليمية والدولية الهامة التى ستشهدها مدينة السلام خلال الفترة القادمة ، كما تابع سيادته انتظام التشغيل في صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار ، حيث وجه سيادته بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر و الوفود المشاركة في المؤتمرات بسهولة ويسر ، كما تفقد سيادته جميع الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات ، وتابع أعمال التطوير التى تتم بالمطار، وكذا حرص سيادته علي متابعة تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والوقائية بالمطار بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المطارات المصرية.

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وأشار منار إلى أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لزائرى مصر، حيث أن المطارات المصرية تعمل فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة الطيران خلال أوقات الذروة بإستضافة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الهامة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار وكذا التنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في المؤتمرات.