مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض مع تراجع قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا

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_ انخفضت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق يوم الجمعة في الوقت الذي أدت فيه تقارير فصلية مخيبة للآمال من شركتي سناب وانتل إلى تراجع قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا كما انتابت حالة من القلق المستثمرين بعد أن ناقش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تقليص الحوافز.

وبعد الوصول إلى مستويات قياسية في التعاملات الصباحية فقد مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 قوتهما في جلسة متقلبة.

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وتراجعت الأسهم أكثر عندما كان باول يتحدث لكنها قلصت الخسائر بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في وقت متأخر من الصباح. وقال باول إن البنك المركزي المصري الأمريكي “يسير على الطريق الصحيح” للبدء في خفض مشترياته من الأصول.

وقال شون صن مدير المحفظة في مؤسسة ثورنبرج لإدارة الاستثمارات في سانتا في نيو مكسيكو إن المستثمرين كانوا “قلقين حقا” بشأن ضعف أرباح شركة سناب على نحو أكثر من المتوقع.

وخسر ستاندرد آند بورز 500 4.80 نقطة أو 0.11 في المئة ليغلق على 4544.98 نقطة فيما خسر مؤشر ناسداك المجمع 125.50 نقطة أو 0.83 في المئة إلى 15090.20 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 74.17 نقطة أو 0.21 في المئة إلى 35677.25 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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