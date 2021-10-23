شينخوا _ سجلت الإيرادات المالية للصين ارتفاعا بواقع 16.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية أمس الجمعة. وأوضحت الوزارة أن الإيرادات المالية للبلاد ارتفعت إلى 16.4 تريليون يوان (حوالي 2.56 تريليون دولار أمريكي) خلال تلك الفترة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإيرادات المالية في الصين ترتفع بنسبة 16.3% إلى 2.56 تريليون دولار خلال 9 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.