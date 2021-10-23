الهند تسجل 16326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و666 وفاة

_ أعلنت وزارة الصحة الهندية يوم السبت تسجيل 16326 إصابة جديدة بكوفيد-19 و666 حالة وفاة في آخر 24 ساعة. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد بلغ 34.16 مليون، فيما زاد عدد الوفيات إلى 453708. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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