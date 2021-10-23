الصين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من 2 مليار جرعة ضد فيروس كورونا

روسيا اليوم _ أظهرت بيانات من لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه تم تقديم ما مجموعه 2.243 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا للسكان، حتى 22 أكتوبر.

يشار إلى أن تشونغ نانشان، الخبير الصيني الرائد في أمراض الجهاز التنفسي، كان صرح في وقت سابق بأن الصين تخطط لتطعيم 80% من السكان ضد الفيروس التاجي بحلول نهاية العام.

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ووافقت السلطات الصينية سابقا على أربعة لقاحات للاستخدام الجماعي، بما في ذلك ثلاثة لقاحات طورتها شركة “بكين كيكسينغ تشونغ وى للتكنولوجيا الحيوية”، وهي جزء من سينوفاك، ومعهد ووهان للأبحاث البيولوجية، ومجموعة التكنولوجيا الحيوية الوطنية الصينية.