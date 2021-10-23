رئيس أرامكو: سنحقق صافي انبعاثات كربون صفرية عام 2050

العربية نت _ أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر أن الشركة ستحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 مشيرا إلى اعتماد تقنيات متقدمة لاستخلاص ثاني اكسيد الكربون وإعادة استخدامه بشكل آمن بيئيا.

جاء ذلك خلال الناصر اليوم السبت في جلسة حوارية ضمن النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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ونبه الناصر إلى عدم وجود سوق عالمية للهيدروجين الأخضر أو الأزرق، موضحاً أن المملكة قطعت شوطا في استخدام تقنيات متقدمة تتعلق بالاستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أن الاستثمار في الغاز سيسمح بالتخلص من جزء من حرق مواد سائلة، وسيعزز من قدرات خفض الانبعاثات الضارة.

وفي مستهل المنتدى كشفت المملكة عن انضمامها إلى “التعهد العالمي في شأن الميثان” الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%، كما أطلقت مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات، مثلما تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وعلى مدى 3 أيام، تعرض السعودية خططها لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، عبر زراعة جملة من أنواع الأشجار التي ستعزز المنظومة البيئية في المنطقة.

تأتي مبادرة السعودية الخضراء، التي أعلن عنها لأول مرة في مارس /آذار، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو خلال الفترة من 31 أكتوبر /تشرين الأول إلى 12 نوفمبر /تشرين الثاني، والذي يرمي إلى الاتفاق على تخفيضات أكبر للانبعاثات لمكافحة الاحتباس الحراري، بحسب وكالة “”.

وتتطلع اتفاقية باريس للمناخ، لتحقيق أهداف بيئية في إطار الجهود العالمية لمنع متوسط ​​درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.