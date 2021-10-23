إيرادات قطاع البرمجيات في الصين تقفز 20.5% إلى 1.1 تريليون دولار خلال 9 أشهر

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، محافظة قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني على زخم نمو جيد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2021.

وأشارت نتائج البيانات إلى أن إجمالي إيرادات البرمجيات في القطاع سجل 6.9 تريليون يوان (نحو 1.1 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين شهري يناير-سبتمبر الماضيين، ليقفز بنسبة 20.5 بالمئة على أساس سنوي.

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وشهدت شركات عاملة في القطاع توسعا في أرباحها بنسبة 10.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتسجل 793.7 مليار يوان، بمعدل نمو 1.4 نقطة مئوية أعلى من الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021.

وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى المذكورة، أظهرت نتائج بيانات الوزارة تسجيل صادرات البرمجيات الصينية 37.9 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 11.1 بالمئة على أساس سنوي.