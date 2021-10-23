الأهلي كابيتال توقع اتفاقية مساهمين مع سيرا لتأسيس منصة تعليمية

إسلام فضل _ وقعت شركة الأهلي كابيتال القابضة – الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، اتفاقية مساهمين مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (CIRA)، وذلك بهدف تأسيس شركة الأهلي CIRA للخدمات التعليمية ش.م.م، وهي الاتفاقية التي تأتي لتتوافق مع الأهداف المشتركة للطرفين لتقديم تعليم عالي الجودة على مستوى عالمي لجميع فئات المجتمع المصري، وعلى الأخص فئة متوسطي الدخل .تعد هذه الشراكة نموذج للتعاون المتكامل بين أكبر البنوك العامة وأحد أهم رموز القطاع الخاص في مجال التعليم.

وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري – رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة، في بيان صادر اليوم السبت، علي حرص الاهلي كابيتال على دعم المشروعات التي تهدف الى تحسين جودة وتنافسية التعليم بمختلف أنواعه والذي يمتد ليشمل التعليم التكنولوجي والتطبيقي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 المتعلقة بجودة التعليم وتعظيم الاستثمارات الموجهة له لتدعيمه فنيا وتقنيا.

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وأضاف عكاشه، أن الاتفاقية تهدف الي المساهمة فى التطوير الجارى بالمنظومة التعليمية للدولة بجميع مراحلها وتخصصاتها، خاصة مع احتياج قطاع التعليم إلى دعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص التعليمية وتضمينها أحدث وسائل إدارة التعليم للمساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وتقديم خدمة مميزة في متناول الأسر من الطبقة المتوسطة، مستفيدة في ذلك من افضل الممارسات والتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، وكذا من خبرات شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (CIRA).

وأشار الي تدشين مشروع أول جامعة خاصة من نوعها (كايرو ساكسوني للعلوم التطبيقية والتقنيات – Cairo Saxony (University for Applied Sciences and Technologies مخصصة للتعليم التكنولوجي والتطبيقي في مصر والتي من المقرر أن تبدأ ممارسة نشاطها خلال عامين .

ومن جانبه واكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة CIRA حرص الشركة على توجيه استثماراتها الى دعم الحركة التعليمية وسد الفجوات التي تعوق تحقيق مستهدفات الدولة واستراتيجياتها في مختلف أوجه التعليم.

وأشار القلا، إلي أن الاتفاقية تستهدف التوسع في نطاق أعمال الشركة في مصر وان هذه الشراكة تعد من اكبر التحالفات التي سوف تساعد في توفير فرص متكافئة لكل طالب مصري في الحصول علي تجربة تعليمية متميزة وسيكون للشراكة دور كبير في إتاحة الفرص للطلبة وزيادة القدرة الاستيعابية للعملية التعليمية مما سوف ينعكس بالإيجاب علي أبنائنا في المستقبل.

كما أشاد كريم سعادة، العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة، بالتعاون المثمر بين كل فِرق العمل، وصولًا لتنفيذ الاتفاقية بنجاح، مشيرًا إلى سعي شركة الأهلي كابيتال لتطبيق استراتيجيتها التي تستهدف الاستثمار في قطاع التعليم بمختلف انواعه ومستوياته من خلال اقامة وتأسيس وادارة المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة.

واضاف سعادة ان هذه الشراكة تمزج بين الخبرات الفنية في قطاع التعليم ممثلا في شركة CIRA مع خبرات الاستثمار ممثلا في شركة الأهلي كابيتال وهو تعاون يمكن المنصة من إيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة مع وضع خطط مبتكره للنهوض والنمو بالخدمات التعليمية.

وذكر أن المنصة ستبدأ في باكورة مشروعاتها الاستثمارية من خلال إنشاء أول جامعة تكنولوجية خاصة في مصر متخصصة في التعليم التكنولوجي والتطبيقي بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه.

ومن جانبه صرح محمد القلا الرئيس التنفيذي لـ CIRA، ان مصر بحاجة إلى شراكات بين مختلف المؤسسات لدعمها في تلبية المتطلبات المتزايدة للمواطنين.

وأكد على أن الشراكة بين الاهلي كابيتال القابضة وسيرا سوف تقدم واحدة من أفضل الفرص لإنشاء منصة حقيقية تتمتع بالخبرات والموارد المطلوبة لتحقيق الغرض منها نحو مستقبل أفضل للعملية التعليمية ومستقبل الأجيال القادمة.