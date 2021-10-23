عبد الوهاب يعرض فرص الاستثمار في مصر أمام عدد من مسئولي الإمارات وقبرص

دوت الخليج – التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير؛ لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات الإمارتية إلى مصر.

وتنفذ هيئة إمارة الشارقة العديد من المشروعات الاستثمارية، والتي تتضمن مجالات: السياحية، والخدمية، والتطوير العقاري، وأنشطة التجزئة، وإعادة تدوير المياه.

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وتناول المستشار محمد عبد الوهاب، خلال اللقاء، أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي يمكن أن تحظى باهتمام المستثمرين الإماراتيين، والتي تتضمن عددا من مشروعات: السياحة، وصناعة الزجاج، وبرامج النقل التشاركي.

وجرى الاتفاق على زيارة ممثلي هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، مصر، خلال الشهر المقبل؛ للتعرف على المناطق المقترح إقامة المشروعات المستهدفة بها.

كما اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب بجورج كمبانيلاس، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القبرصية؛ لعرض التطورات التي شهدها مجال الاستثمار في البلدين وتفعيل التعاون الاستثماري المشترك بينهما، من خلال تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات الفنية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واتفقا أيضًا على ترتيبات عقد منتدى استثماري مصري قبرصي في القاهرة؛ لعرض مناخ وفرص الاستثمار المشترك، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، لبحث تنفيذ مشروعات جديدة، بما يتماشى مع المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية لكلا البلدين.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لقاءً مع سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبو ظبي؛ لمتابعة المشروعات الاستثمارية الجديدة، التي تعتزم المجموعة تنفيذها بمصر في مجال تطوير وإدارة الموانئ وتشغيل الرحلات السياحية البحرية وإنشاء الموانئ الجافة.

وأكد عبد الوهاب تقديم مختلف أوجه الدعم للمجموعة الإماراتية لتنفيذ تلك المشروعات في مصر.