الجزائر: ملف سد النهضة معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود

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روسيا اليوم – أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أن ملف سد النهضة الإثيوبي “معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود”.
وقال لعمامرة إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل.
وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.
وتابع لعمامرة قائلا: “آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل”.
وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعده إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.
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