وزارة البيئة تنفي تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان لا بالما السامة

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دوت الخليج – نفت وزارة البيئة ما تردد من أنباء عن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان “لا بالما” السامة، مؤكدة أن مصر لن تتأثر؛ نظرا لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري.
وشددت وزارة البيئة على أنه لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت.
كما أكدت أن تبعات بركان لا بالما لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون في الطبقات العليا بنسب ضعيفة جدا لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأي شكل.
وأوضحت أن محطات الرصد البيئي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظي لرصد أي معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة.
جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مساء اليوم.
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