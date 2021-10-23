سنام الإيطالية: نأمل في تقديم تعريف للهيدروجين الأزرق مما يساعد المنتجين على تداوله

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سي إن بي سي – قال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سنام الإيطالية للبنية التحتية للغاز، إنه يأمل أن يقدم مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ في جلاسجو تعريفا متفقا عليه “للهيدروجين الأزرق” مما سيساعد المنتجين على تداوله.
وكان ألفيرا يتحدث في الرياض في منتدى المبادرة السعودية الخضراء حيث التزمت السعودية أكبر منتج للنفط في العالم بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060.
وقال ألفيرا “لا يزال هناك الكثير من المعايير التي يجب تحديدها ، أولا وقبل كل شيء نحتاح في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ تحديد ما يعنيه الهيدروجين الأزرق لأنه إذا كان لديك هيدروجين أزرق مع القليل من امتصاص ثاني أكسيد الكربون والكثير من تسرب الميثان، فهذا ضار جدا”.
وتعهدت سنام ، التي تحقق معظم إيراداتها من نقل الغاز في إيطاليا ، بإنفاق المزيد على أنشطة خضراء جديدة ووقعت سلسلة من صفقات الهيدروجين خلال العام الماضي.
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