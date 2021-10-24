أرباح مصرف الراجحي السعودي ترتفع 42.7% في الربع الثالث إلى 3.79 مليار ريال

العربية نت _ أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققا نموا في صافي الربح نسبته 42.7%.

وأضاف المصرف أن صافي أرباحه بلغ 3.79 مليار ريال، مقابل 2.658 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وارتفعت الإيرادات بنسبة 29% إلى 5.5 مليار ريال، مقابل 4.282 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 27.7%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية والدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.3% نتيجة ارتفاع مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين, وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 465 مليون ريال الى 594 مليون ريال بنسبة 27.7%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي الربح بنسبة 43.6% إلى 10.7 مليار ريال، مقابل 7.47 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع مصرف الراجحي ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 26.4% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض الدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.5% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى, ومصروف الاستهلاك. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1,616 مليون ريال الى 1,755 مليون ريال بنسبة 8.6%.