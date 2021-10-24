مال وأعمال

منصة الأهلي سيرا تدرس الاستحواذ على مدارس وجامعات تقدم خدمات الحلول الرقمية

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إسلام فضل _ كشف تحالف الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية التابعة للبنك الأهلي المصري، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا، عن توقيع اتفاقية مساهمين بغرض تأسيس منصة للاستثمار في التعليم عبر شركة الأهلي CIRA للخدمات التعليمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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