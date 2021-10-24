منصة الأهلي سيرا تدرس الاستحواذ على مدارس وجامعات تقدم خدمات الحلول الرقمية

إسلام فضل _ كشف تحالف الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية التابعة للبنك الأهلي المصري، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا، عن توقيع اتفاقية مساهمين بغرض تأسيس منصة للاستثمار في التعليم عبر شركة الأهلي CIRA للخدمات التعليمية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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