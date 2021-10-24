تحقيقات مع مسؤولين في شركة الاتحاد العقارية الإماراتية بشأن مخالفات مالية

– نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية اليوم الأحد، عن النائب العام للدولة قوله، إن نيابة الأموال العامة الاتحادية تقوم بالتحقيق مع مسؤولين في شركة الاتحاد العقارية بشأن مخالفات مالية بناء على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع.

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