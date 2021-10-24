الشرقية للدخان تسعى لاختراق الأسواق العالمية بمنتج جديد

إسلام سالم _ تعتزم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، طرح منتج جديد من فئة المعسل فواكه بهدف اختراق الأسواق العالمية بدول قارتي إفريقيا وأوروبا والدول العربية، وخصصت الشركة أكثر من مليار جنيه لصالح استثمارها في تطوير آلات التصنيع والبنية التحتية للشركة، علاوة على توفير الخامات اللازمة للمنتج الجديد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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