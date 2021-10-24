بريميوم إنترناشيونال تخطط للطرح في البورصة المصرية 2024-2025

إسلام فضل _ قال أسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، إن الشركة وضعت خطة ثلاثية بدأت منذ بداية العام الجاري، تضع على أجندتها عدة توجهات محورية، وفي صدارتها التوجه إلى تمويل الأفراد بشكل مباشر دون الاعتماد على التعاقد مع الشركات، وطرح منتجات جديدة، وإعادة تطوير تطبيق الموبايل، والاستمرار في التعاقد مع شركات جديدة، موضحًا أن بطاقة بريميوم هي كارت ائتمان تجاري مختص بالسلع والخدمات التجارية وليس الأموال. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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