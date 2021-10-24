رنا ممدوح _ وضع معتز العشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، سيناريو متفائلًا لمسار البورصة المصرية على المدى القصير بدعم الطرح الجديد والذي استقبلته السوق الأربعاء الماضي وهي شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معتز العشماوي: قصة نجاح إي فاينانس تدعم مسار البورصة على المدى القصير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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