شوكت المراغي: المشهد العام للبورصة ضبابي وتعديل الإيقاف المؤقت متسق مع رفع الحدود السعرية

رنا ممدوح _ رأى شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن الضبابية تسيطر على توقعات مسار البورصة المصرية حتى نهاية العام الجاري، نظرًا لعدد من العوامل التي تؤثر سلبًا على شهية المستثمرين في الفترة الراهنة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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