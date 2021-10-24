ارتفاع أسعار سيارات أوبل حتى 5 آلاف جنيه.. للمرة الثانية

شاهندة إبراهيم – شهد سوق السيارات المصري في الآونة الأخيرة إتجاه عدد من الوكلاء المحليين لإقرار سلسلة ارتفاعات سعرية على دفعتين خلال مدد زمنية قصيرة للغاية لا تتعد شهرا، لتلحقها زيادات إضافية.

ومن بين السيارات التي شهدت ارتفاعات متلاحقة بي واي دي F3 وl3 ولادا جرانتا حتى 8 آلاف جنيه، فضلا عن المركبتين ميتسوبيشي إكليبس وإكسباندر بنحو 10 آلاف جنيه، ولتنضم حديثا للقائمة أوبل مرتفعة 5 آلاف جنيه إضافية.

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ورفعت شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه وإم جي وأوبل في السوق المحلية، أسعار كل من أوبل جراند لاند وكروس لاند بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

وكانت الشركة قد أقرت زيادة أولى طالت من الطرازين المذكورين سابقا بنفس القيمة في مطلع أكتوبر الجاري، ليعتبر هذا الصعود الثاني في شهر واحد.

أوبل جراند لاند

وبحسب الأسعار المعلنة، تم تسويق الفئة الثانية من السيارة أوبل جراند لاند بنحو 520 ألف جنيه، بدلا من 515 ألف جنيه سابقا، وقفزت الفئة الثالثة لتصل إلى مستوى 550 ألف جنيه، مقابل 545 ألف جنيه، فيما أبقت الشركة على الفئة الأولى دون تغيير يذكر مسجلة 470 ألف جنيه.

ويذكر أن كان الوكيل المحلي قد أقر زيادة سعرية في 4 أكتوبر، حيث قدرت بنحو 5 آلاف جنيه نالت من جميع فئات العلامة الألمانية أوبل جراند لاند.

وينتمى طراز جراند لاند لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

أوبل كروس لاند

وقفزت أسعار الفئة الأولى من السيارة أوبل كروس لاند إلى منطقة 350 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم بسعر قديم 345 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية إلى مستوى380 ألف جنيه، مقارنة مع 375 ألف جنيه.

وكانت سيارات أوبل كروس لاند المتوافرة في السوق المحلية من خلال فئتين من التجهيزات، قد شهدت ارتفاعات سعرية بلغت نحو 5 آلاف جنيه في مطلع أكتوبر.

وينتمى طراز أوبل كروس لاند لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

في المقابل أبقت “المنصور” على أسعار أوبل كورسا عند مستوى 330 ألف جنيه دون تغيير، فيما كانت قد شهدت زيادة بنحو 5 آلاف.