البورصة تصعد 0.51% بداية التعاملات.. وسهم إي فاينانس يقفز 12.9%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم. وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.51%، ليتداول عند مستوى 11188 نقطة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.38%، ليتداول عند مستوى 47.43 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.08% و 0.93% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 200.442 مليون جنيه على 149 شركة من خلال 5.068 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 36 شركة مقابل تراجع شركتان، بينما لم تتغير أسعار 106 شركة. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 14.433 مليون جنيه، منها 12.298 مليون جنيه للمؤسسات، و2.134 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 13.848 مليون جنيه، منها 11.99 مليون جنيه للمؤسسات، و1.857 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.281 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 55.075 مليون جنيه، مقابل 26.794 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 36.42 41.49 13.92 اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 21 23.71 12.9 العالمية للاستثمار والتنمية 24.89 27.38 10 الأهلي للتنمية والاستثمار 17.12 18.79 9.75 المجموعة المصرية العقارية 5 5.32 6.40 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب 1.96 1.862 5 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.602 0.591 1.83 القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 11.64 11.6 0.34

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