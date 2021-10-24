بيتا إيجيبت توقع بروتوكولا مع بنك التعمير والإسكان لتمويل وحدات مشروعاتها بأكتوبر ومستقبل سيتي

وقعت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية بروتوكول تعاون مع بنك التعمير والإسكان لتوفير تمويل عقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 3 و8 % لجميع وحدات مشروعات ” بيتا إيجيبت ” فى حدائق أكتوبر وبمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.

وقع بروتوكول التعاون كلا من المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد محاريق رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك.

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ويتيح البروتوكول لعملاء بيتا إيجيبت الحصول على تمويل عقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للوحدات التى يبلغ سعرها 1.4 مليون جنيه أو أقل بفائدة 3% وبفائدة 8% للوحدات التى يزيد سعرها عن 1.4 إلى 2.250 مليون جنيه.

كما يتيح البروتوكول للعملاء للوحدات الأعلى سعراً الحصول على تمويل عقاري خارج المبادرة بسعر الفائدة المحدد من البنك المركزي المصري .

وأكد المهندس علاء فكري ، أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص بيتا إيجيبت على تلبية احتياجات العملاء والعمل على تحقيق أهداف ومخططات الدولة مشيداً بجهود الدولة فى دعم وتنشيط التمويل العقاري عبر مبادرات البنك المركزي المصري والتى أسهمت فى دفع القطاع العقاري.

واكد فكري أن بنك التعمير والإسكان يعد أحد أعمدة القطاع المصرفي ذات التاريخ العريق، وأسهمت جهوده في إحداث طفرة بالقطاع العقاري سواء من خلال تمويل المشروعات أو من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات مميزة .

وأوضح أن البرتوكول ينص على تمويل جميع الوحدات المباعة وغير المباعة بمشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” بمدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، وكذلك بمشروعات الشركة بمدينة حدائق أكتوبر .

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع ” بيتا جرينز نيو كايرو” 25 فداناً و التكلفة الاستثمارية مليار جنيه، ويضم 730 وحدة سكنية، وتستعد الشركة لتسليم المرحلتين الأولى والثانية من المشروع خلال 6 أشهر.