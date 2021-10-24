مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تسجل 10.6 مليون جنيه خسائر في الربع الثالث

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي خسائر شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بعد خصم الضريبة إلى 10.578 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 9.183 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 35.958 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 46.143 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 7.142 مليون جنيه مقابل 10.972 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.