ملف.. البورصة المصرية.. بين المخاوف والآمال

رنا ممدوح _ في الوقت التي استعدت فيه البورصة المصرية لاستقبال طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والمنتظر منذ عدة أعوام، والذي حقق نجاحًا كان متوقعًا بالفعل منذ بدء عمليات الاكتتاب، تعرضت سوق الأسهم بمصر لعاصفة جديدة أثارت تخوفات بعض المتعاملين ودفعت البعض لعمليات بيع عشوائية ترتب عليها صدور قرار جديد من قبل إدارة البورصة المصرية برفع نسبة الإيقاف المؤقت لعمليات التداول إلى 10% بدلًا من 5%. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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