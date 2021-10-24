مصرف أبوظبي الإسلامي يؤسس شركة تمويل استهلاكي متوافقة مع أحكام الشريعة

دوت الخليج – كشف مصرف أبوظبي الإسلامي مصر عن حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق ذراعه الجديدة للتمويل الاستهلاكي في مصر، والمتمثل في شركة “أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي” ADI-Consumer Finance.

وذكر البنك في بيان اليوم، أنه قام بتأسيس وإطلاق الشركة الجديدة، بهدف توفير حلول تمويلية سهلة وسريعة للمستهلك المصري لتمويل شراء المنتجات والخدمات، ومنحه حرية اختيار طريقة سداد الأقساط، طبقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

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وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي-مصر: “إنّ إطلاق شركة “أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي” يُعد خطوة محورية في مسيرة مصرفنا بالسوق المصرية، كما يعكس أيضًا طموحاتنا الاستراتيجية لتقوية ودعم مكانتنا كمؤسسة تحتل صدارة التحول الرقمي لحلول التمويل، بما يدعم طموحات وآمال المستهلكين في مصر”.

وأضاف: “باعتبارها إحدى الشركات التابعة لمصرف “أبوظبي الإسلامي-مصر”، والذي يعد واحدًا من أكبر المؤسسات المالية التي تتمتع بخبرات مصرفية واسعة وتواجد إقليمي قوي، فإنّ تأسيس وإطلاق الشركة يأتي استجابةً للتطور المتواصل الذي تشهده السوق المصرفية المحلية”.

وأكد أن التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق تتطلب قدرًا مماثلًا من الابتكار في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، والفهم التام للاحتياجات الأساسية للعملاء.

وتابع: “لدى شركه “أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي” فريقٌ يتمتع بخبرات استثنائية في القطاع المصرفي والتمويل الاستهلاكي وتكنولوجيا التحول الرقمي، وقد تأسست الشركة بهدف وضع تصور جديد لمنظومة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة القادمة”.

وأشار علي، إلى أن إطلاق الشركة الجديدة يأتي في إطار استراتيجية المصرف والتي تستهدف الالتزام بتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر، أحد أهم المتطلبات الرئيسية ومحفزات النمو الاقتصادي في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبها، قالت ياسمين هلال، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي: “بدعمٍ من مصرف “أبوظبي الإسلامي-مصر”، ستقدم الشركة تجربة استثنائية للعملاء، عن طريق إتاحة بدائل تمويلية متنوعة بشروط ميسرة وبشكل سريع، حيث تتميز الخدمات بأنها مصممة لتلبية احتياجات كل عميل على حدة”.

وأضافت هلال، أن الشركة باعتبارها واحدة من أوائل شركات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر، فإنّها تتعامل بكل شفافية مع العملاء، وتتيح لهم اختيار خطط السداد المناسبة، وإدارة الأقساط بسهولة من ضمن خيارات متعددة، إلى جانب تخطيط مواردهم المالية”.