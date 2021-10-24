مبيعات السيارات اليابانية تقود السوق للصعود بنمو لامس 78%

شاهندة إبراهيم – قادت السيارات اليابانية المنشأ مبيعات السوق المصري للصعود، بعدما تمكنت من بيع وتسويق نحو 39 ألف و62 وحدة في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل 21 ألف و994 سيارة مبيعة في ذات المدة المذكورة من العام المنقضي.

إذ تمكنت من تحقيق نمو لامس عتبة 78%، بعدما نجحت في زيادة مبيعاتها الكلية إلى 17 ألف و68 سيارة، وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

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وسيطرت السيارات اليابانية على قمة مبيعات مختلف المناشئ، ومن ثم جاءت الصينية في المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع الأوروبية، وحجزت الكورية الجنوبية المركز الرابع لتتذيل الأمريكية القائمة.

وعلى مستوى الماركات اليابانية الأكثر مبيعا على أساس سنوي، إذ اقتنصت نيسان المركز الأول بفضل بيعها 15 ألف و489 وحدة، في مقابل 9 آلاف و531 عربة.

وحققت تويوتا مبيعات قدرت بنحو 12 ألف و480 سيارة أودعتها في المركز الثاني، ودفعت أيضا سوزوكي مبيعات السوق للنمو، بعد أن حققت طفرة كبيرة وصلت إلى 8 آلاف و163 مركبة، بدلا من728 عربة فقط.

وعلى صعيد تعاملات شهر أغسطس بشكل منفرد، واصلت المبيعات الإجمالية للسوق المصري النمو، محققة نسبة مثلت نحو 17.9% إلى 24 ألف و495 وحدة، مقابل 20 ألف و770 مركبة مبيعة في ذات الشهر من العام الماضي.

وجنت سيارات الركوب النصيب الأكبر من ثمار النمو إذ باعت 18 ألف و308 وحدات، مقارنة مع 15 ألف و929 سيارة، بارتفاع وصل إلى 14.9%، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأما على الأساس السنوي، إذ حققت السوق الإجمالية مبيعات قدرت بنحو 186 ألف و276 وحدة منذ مطلع العام، مثلت نسبة توازي 43.92%، في مقابل 129 ألف و427 مركبة مباعة في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما نمت سيارات الركوب بما نسبته 52% إلى 137 ألف و223 وحدة على أساس سنوي، مقارنة مع 90 ألف و566 سيارة.