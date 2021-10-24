مال وأعمال

رئيس الوزراء يصل باريس لتوقيع البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي

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وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى مستهل زيارة يجري خلالها مباحثات مع مسئولي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر، كما يوقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD”.

كذلك يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ورؤساء ومديري عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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