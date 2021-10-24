تويوتا إيجيبت تفتتح أحدث مراكزها المتكاملة بالمنصورة

شاهندة إبراهيم – افتتحت شركة تويوتا إيجيبت وكلاء العلامة اليابانية في السوق المحلية، أحدث فروعها متكاملة الخدمات في مدينة المنصورة، إذ يوفر بيع موديلات سيارات العلامة المختلفة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع، والصيانة وتوفير قطع الغيار والزيوت الأصلية لعملائها.

وبحسب البيان، كما يوفر الفرع خدمة “أوتومارك” لاستبدال بيع وشراء سيارات تويوتا المستعملة، فضلًا عن عرض معدات العلامة اليابانية للمناولة وأوناش الشوكة.

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ومن جانبه، قال أحمد منصف الرئيس التنفيذي للشركة: “نشعر بالفخر لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وتوطيد مكانة علامة سيارات تويوتا لدى العميل، ونأمل من خلال خطتنا المستقبلية للتوسع الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية أن نستكمل نجاحاتنا”.

وأضاف: “نظرا لثقة العملاء في مجموعة تويوتا إيجيبت وتفوقها في خدمات ما بعد البيع، والتي تتصف بالتقنية المتخصصة، فإن افتتاح فروع ومراكز متكاملة جديدة يأتي بهدف توفير أفضل قيمة لراحة المستهلكين وعشاق العلامة التجارية على مستوى الجمهورية، فضلا عن دعم وإتاحة أحدث لموديلات. ”

وتستهدف خطة “تويوتا إيجيبت” التوسع الجغرافي عبر الانتشار وتكثيف تواجد المراكزمتكاملة الخدمات في المحافظات والمدن المختلفة، لتسهيل شراء سيارات العلامة اليابانية سواء الجديدة أو المستعملة، بجانب خدمة الاستبدال أو بيع مركبات تويوتا المستعملة أيضا.

وتأمل الشركة أن توفر أيضا قطع الغيار الأصلية وذلك للحفاظ علي جودة أداء وقيمة سيارات تويوتا.

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة، تبدء مواعيد عمل فرع المنصورة من 9 صباحا وحتى 5 مساءا جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة.

وتقدم “تويوتا إيجيبت” لعملائها بالمنصورة عروض خاصة لخدمات ما بعد البيع من الصيانة وقطع الغيار والزيوت الأصلية خلال شهر نوفمبرالقادم، وتشمل التالي:

• خصم 20 % على المصنعيات لجميع أعمال الصيانة والإصلاح.

• خصم 15 % على جميع قطع الغيار.

• خصم 10% على تغيير زيوت تويوتا الاصلية.

• كشف مجاني على العفشة.

• كشف مجاني على الفرامل .

ويعمل فرع المنصورة المتكامل وفقاً لأحدث برامج شركة تويوتا موتورز كوربوريشن العالمية لخدمة العملاء والتي تخضع للتقييمات الدورية لضمان الجودة، كما سيقوم المركز الجديد بخدمة كلا من محافظات الدقهلية ودمياط.

ويعتمد الفرع الجديد علي نخبة منتقاة من المهندسين والفنيين المهرة والمدربين على أعلى معايير الكفاءة العالمية والحاصلين على العديد من الشهادات المعتمدة.