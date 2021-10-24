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نجاح إي فاينانس يفتح شهية مستثمري سوق المال

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إسلام فضل _ قصة نجاح جديدة سطرتها إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عملاق التكنولوجيا والوافد الجديد لسوق المال بعد تصدر سهمها تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، في أول ظهور له على الشاشات يوم الأربعاء الماضي، لتقفز القيمة السوقية للشركة بنحو 11.2 مليار جنيه في أول جلسة تداول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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