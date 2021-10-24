نجاح إي فاينانس يفتح شهية مستثمري سوق المال

إسلام فضل _ قصة نجاح جديدة سطرتها إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عملاق التكنولوجيا والوافد الجديد لسوق المال بعد تصدر سهمها تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، في أول ظهور له على الشاشات يوم الأربعاء الماضي، لتقفز القيمة السوقية للشركة بنحو 11.2 مليار جنيه في أول جلسة تداول. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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