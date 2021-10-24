حسن عبد العزيز: التوسع في حجم الأعمال بمختلف الأنشطة يحافظ على ربحية قطاع التشييد والبناء

بكر بهجت _ قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن قطاع التشييد والبناء لن يتأثر بما يحدث عالميًّا فيما يتعلق بمعدلات نمو القطاع، وإنما التغير الوحيد سيكون على الأسعار، والشركات التي وقعت على عقود لا تتضمن بنودا تحميها من ذلك التغير فإنها ستتحمل وحدها نتائج ذلك، مشيرًا إلى أنه مع التوسع الكبير في حجم الأعمال فإن معدلات الربحية في تلك الشركات لن يتأثر كثيرًا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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