العربية للاستثمار والإنماء الزراعي توقع مذكرة تفاهم مع ميفاك لتعزيز التعاون المشترك

إسلام فضل _ وقعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي السعودية مذكرة تفاهم مع شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية ” ميفاك”، لتعزيز التعاون والاستثمار في المنطقة العربية.

تستهدف المذكرة التعاون في المجال الاستثماري حيث ستقوم الهيئة في مجالات الاستثمار الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية واللقاحات البيطرية في مصر وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأوضح مجدي السيد الرئيس التنفيذي لشركة ميفاك بمصر، أن التعاون مع الهيئة سيساهم في زيادة رأس مال الشركة بهدف توسعة نشاطها وتطوير مشروعات جديدة لإنتاج اللقاحات المختلفة للأمراض الحيوانية المتوطنة في مصر والدول العربية والأفريقية.

وأضاف أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز قدرات سد الحاجة المحلية من الطلب على اللقاحات، موضحا أن الهيئة العربية تساهم في عدد كبير من الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني في عدد من الدول العربية، خاصة في مجال إنتاج الدواجن والعجول وأبقار الحليب.

وذكر السيد أن الهيئة ستقوم بربط شركة ميدل إيست مع هذه الشركات للاستفادة من منتجاتها كما يسهم تواجد الهيئة ونشاطها الموسع في الدول العربية ليمكنها من فتح أسواق جديدة للشركة في تلك الدول.

وقال محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن هذه الاتفاقية تستهدف استقطاب جميع المستثمرين من القطاع الخاص وتحفيزهم على توطين الصناعات الاستراتيجية التي تساهم في تطوير واستدامة القطاع الزراعي بصورة عامة وقطاع الثروة الحيوانية بصورة خاصة.

ودعا حكومات المنطقة التي تعمل بها إلى تهيئة المناخ المناسب والمشجع من خلال استقرار الاستثمار وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بمنح الأراضي وتوفير البنية التحتية الضرورية مثل الطرق والكهرباء والخدمات الأساسية التي تساعد قطاع الاعمال من الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه الإنتاج النباتي والحيواني ودعم وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات البحثية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أسس تجارية واستثمارية تراعي تحقيق عوائد جيدة لمنظومة الاستثمار باعتبارها شريك ذو ثقل دولي واقليمي ولها علاقات واتفاقيات خاصة مع الدول الأعضاء تتمتع بموجبها بالعديد من الامتيازات والاعفاءات.