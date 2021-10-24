العربية للاستثمار والانماء الزراعي تدرس ضخ 220 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي المصري

إسلام فضل _ قال محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، إن الفجوة الغذائية الخاصة بالانتاج الزراعي من لحوم وزيوت وسكر وألبان وغيرها من روافد السلع الغذائية والزراعية في الدول العربية تصل إلى 33 مليار دولار.

وأضاف بن عبيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الهيئة تبحث الفرص الاستثمارية في مصر من خلال استهداف ضخ 220 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي وتنمية مدخلاته وعلى رأسها تمويل صغار المزارعين.

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جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة فاهم بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مع شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية “ميڤاك” اليوم مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون والاستثمار في المنطقة العربية.

وذكر أن الهيئة تعمل على استخدام احدث الاساليب التكنولوجية في تطوير القطاع الزراعي واقامة المشروعات النموذجية في الانتاج الزراعي والغذائي، موضحًا أن عدد شركات الهيئة تبلغ نحو 53وشركة في 12 دولة عربية تختص بانتاج الحبوب والاغلال والاعلاف واللحوم والسكر والزيوت والالبان .

وأكد المزروعي أن خطة الهيئة تستهدف تطوير تصنيع الادوية واللقاحات والامصال والخدمات الخاصة بالمزارعين بهدف لضمان صحة الحيوان وتحقيق التنمية الحيوانية ومن ثم زيادة الانتاج.

وأشار إلي أن الهيئة تقوم بتأسيس الشركات على أسس ومعايير استثمارية احترافية بهدف تحقيق الربحية العالية للمساهمين مشيرا الى توزيع استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على أربعة قطاعات رئيسية هي التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي والخدمات الزراعية.

كما أن الهيئة تنفذ خطط التنمية الزراعية المستدامة في الدول العربية بهدف تقليل الفجوة الغذائية العربية وتحسين حياة السكان في المجتمعات التي تحتضن مشاريعها وتقوم شركاتها بدعم شرائح صغار المزارعين ونقل التقنيات الزراعية لهم وإتاحة برامج تمويلية والكثير من الأنشطة التنموية ونشر نتائج الأبحاث العلمية لتعميم المعرفة لصالح تنمية المجتمعات.