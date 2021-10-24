الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي يبحث تأسيس المقر الرسمي

إسلام فضل _ عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، اجتماعه الرسمي الأول بعد تشكيل مجلس الإدارة، عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد التي انعقدت ضمن فعاليات الجمعية التأسيسية للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المنصرم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح بيان الاتحاد الصادر اليوم الأحد، أن الاجتماع تضمن عدة قرارات من أهمها تفويض محمد سلامة المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل تأسيس مقر رسمي للاتحاد بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، والاتفاق على تعيين صفية برهان أميناً عاماً للاتحاد، وأشرف حشيش مدير تنفيذي للاتحاد، فضلاً عن تشكيل بعض اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة حيث تم تشكيل لجنة لشئون العضوية ولجنة الشكاوى ولجنة التدريب.

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وجاء انعقاد الاجتماع الأول برئاسة سعيد زعتر، رئيس الاتحاد، وبحضور هشام أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة أسامة فريد، وأحمد أسامة، وياسمين هلال وأيمن محمدين، وعلاء مرسي.

وفي هذا السياق، قال سعيد زعتر، رئيس المجلس: “نهدف لبناء اتحاد فعال يضع نصب عينيه مصلحة المستهلك ويخدم جميع أركان نشاط التمويل الاستهلاكي، فنحن نؤمن بدور نشاط التمويل الاستهلاكي في تيسير معيشة المواطن وتوفير التمويل اللازم بسهولة لتعزيز فرص حصوله على السلع والخدمات المختلفة.

وأضاف، ندرك جميعاً مدى أهمية وجود أساس صحيح لاستمرار وارتقاء أي كيان، لذا يعد اجتماع اليوم بما تضمنه من قرارات هامة وحجر أساس لهذا الكيان.”

وذكر أنه تم البدء في تفعيل اللجان المختلفة كل في تخصصه حتى تتضح الرؤية ونسير وفقاً لخطة واضحة الفترة القادمة، وسوف تشهد هذه الفترة بدء تأسيس المقر الفعلي للاتحاد واستكمال تكوين الهيكل الإداري، كما نسعى إلى عقد جلسات حوارية مع أعضاء الاتحاد لمناقشة التحديات التي تواجه النشاط والمقترحات التي من شأنها خدمة الجميع.

ومن الجدير بالذكر، حرص كافة شركات القطاع على الانضمام للاتحاد، حيث انضمت 27 شركة وهي تمثل كل الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط، بواقع 14 شركة تمويل استهلاكي و13 من الشركات مقدمي الخدمة.

وقد تم إصدار النظام الأساسي للاتحاد وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47 بتاريخ 4/4/2021، ويهدف إلى العمل على تنمية نشاط التمويل الاستهلاكي وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارساته، وزيادة الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وتبني المبادرات الداعمة له. بالإضافة إلى التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لحقوق والتزامات الأعضاء.