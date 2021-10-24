بكر بهجت _ قال حسن جودة، رئيس مجلس إدارة شركة بنيان للتشييد، إن الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء بصورة عامة اتجهت حاليًا إلى إعادة حساباتها بشأن المشروعات التي تعمل عليها، وخاصة ما يتعلق بمحور التكلفة والتسعير فيما سيتم طرحه للبيع أمام العملاء، وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على الأسعار، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي من الارتفاع العالمي سيؤثر سلبيًّا على تكاليف الإنشاءات بصورة عامة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنيان للتشييد: الشركات تعيد حساباتها من جديد لمواكبة متغيرات السوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.