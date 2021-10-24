أحمد عزمي: ربحية الشركات العقارية ستتأثر بالتضخم الحالي وانحسار مرتقب للأزمة بداية العام المقبل

بكر بهجت _ قال المهندس أحمد عزمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سياك القابضة، إن التغيرات التي طرأت على الساحة حاليًا من ارتفاع كبير في التكلفة وخاصة في مدخلات مواد البناء، ترجع في الأساس لبداية التعافي من أزمة كورونا وتبعاتها، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الطلب بمختلف القطاعات للرجوع للمعدلات الطبيعية قبل الجائحة، ما زاد من الأسعار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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