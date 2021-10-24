سهم إي فاينانس يختتم ثاني أيام تداوله بارتفاع 10.3%.. والبورصة تصعد إلى 11185 نقطة

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 صعودا بنسبة 0.48%، وأغلق عند مستوى 11185 نقطة.

وقفز سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في ختام ثاني أيام تداوله بنسبة 10.33%، وأغلق عند مستوى 23.17 جنيه مقابل 21 جنيه سعر الفتح.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.38%، وأغلق عند مستوى 47.43 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.83% و 0.86% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.398.085 مليار جنيه، على 197 شركة من خلال 47.824 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 87 شركة مقابل تراجع 53 بينما لم تتغير أسعار 57.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 59.789 مليون جنيه، منها 50.743 مليون جنيه للمؤسسات، و9.045 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صاف بيع بقيمة 48.392 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 77.747 مليون جنيه، مقابل 29.354 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين صافي نحو الشراء محققين صافي بقيمة 108.182 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 135.44 مليون جنيه، مقابل 27.258 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العربية للصناعات الهندسية 3.57 4.22 18.21 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 36.42 43.01 18.09 العالمية للاستثمار والتنمية 24.89 28.33 13.82 الأهلي للتنمية والاستثمار 17.12 19.14 11.80 أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 19.7 21.77 10.51

الأسهم الأكثر انخفاضا