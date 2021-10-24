هشام يسري: قانون 182 حمى المقاولين من الوقوع في فخ ارتفاع التكلفة

بكر بهجت _ قال المهندس هشام يسري الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الشركات التي وقعت في أزمة فروق الأسعار بسبب تعاقدها على مشروعات ثابتة التكلفة ستتحمل نتيجة ذلك بصورة منفردة، ولن تستطع الخروج من الأزمة، إذ إن الأطراف الأخرى ليست ملزمة بتحمل ذلك الفارق طالما أن العقود لا تنص على ذلك ولن تجد شركات المقاولات بدًّا من اللجوء للقضاء. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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