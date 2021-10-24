ملف.. كيف يواجه المقاولون ارتفاع التكاليف؟

بكر بهجت _ سيطر الترقب على قطاع التشييد والبناء خلال الأسابيع الأخيرة، مع الارتفاع الكبير في أسعار المدخلات، وذلك في ظل التزام جميع الشركات بمواعيد للتسليم سواء في المشروعات الحكومية، أو مشروعات القطاع الخاص المتعاقد عليها، الأمر الذي يضع ذلك القطاع أمام تحدٍّ جديد يضاف إلى قائمة التحديات التي مر بها، والتي كان أكثرها صعوبة ما نجم عن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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