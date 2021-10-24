الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف تسند مشروعات لشركة التعمير بقيمة 200 مليون جنيه

أسندت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى مشروعات جديدة لشركة التعمير والإسكان للمرافق بقيمة 200 مليون جنيه.

وقال اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، في بيان، إن المشروعات الجديدة التى تم إسنادها هي محطتي معالجة وصرف صحي شرشابة، ونهطاى بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب فى اليوم لكل منها.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأوضح رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه تم البدء فى أعمال التنفيذ للمشروعات الجديدة، وتم تكليف شركات المقاولات، للبدء فيهما والانتهاء منهما طبقا للجدول الزمني المعتمد خلال فترة لا تتجاوز العام من تاريخ بدء التنفيذ.

وأشار إلى أن مشروعات حياة كريمة فى محافظتي الغربية وكفر الشيخ وصلت لمعدلات مرتفعة، حيث وصلت نسبة التنفيذ فى مشروعات الغربية لنحو 90%، بينما تخطت نسبة التنفيذ فى مشروعات كفر الشيخ 60%.

وأشار إلى أن القرى التى تشهد مشروعات مياه وصرف ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية هي ، كفر غازي – كفر سنبو – شماره – كفر إسماعيل وقرية كفر حنون، قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى وقرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال الشبكات داخل هذه القرى، تصل لنحو 165 مليون جنيه، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقطة نور حقيقة لكافة قرى محافظة الجمهورية.

وأوضح اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.