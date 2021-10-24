مال وأعمال

بدء التداول على أسهم فرتيجلوب الأربعاء المقبل في سوق أبوظبي بعد إتمام طرحها الأولي

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العربية نت _ ارتفعت أرباح شركة فرتيجلوب، خلال الربع الثاني من العام الحالي بأكثر من 12 ضعفا لتصل إلى 182 مليون درهم.

وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات بحوالي 90% لتصل إلى 716 مليون درهم.

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وسيبدأ التداول على أسهم الشركة، بعد إتمام اكتتابها العام يوم الأربعاء المقبل في سوق أبوظبي المالي.

جمعت شركة فرتيجلوب، ما يصل إلى 795 مليون دولار من خلال طرح 13.8% من أسهمها في البورصة، وهو ثالث أكبر إدراج في أبوظبي.

وجذبت الشركة طلبات بقيمة 17 مليار دولار من قبل المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية السنغافوري والمستثمر الأميركي Jeff Ubben، وتم تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي للشركة عند 2.55 درهم، ما يقيّم الشركة عند 5.8 مليار دولار.

يُشار إلى أن فرتيجلوب تتركز أعمالها في مجال الأسمدة، وهي شراكة استرتيجية بين أدنوك و OCI.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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