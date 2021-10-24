البحرين تعلن استهداف الوصول للحياد الكربوني في 2060

سي إن بي سي – أعلن مجلس الوزراء البحريني في اجتماعه أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الكربوني في 2060، بهدف مواجهة تغير المناخ وحماية البيئة. يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إطلاق السعودية حزمة مبادرات بيئية تتضمن استهداف الحياد الصفري في 2060 أيضا. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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