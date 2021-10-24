الهيئة العربية للإنماء الزراعي: 31 مليون دولار حجم استثماراتنا في مصر

إسلام فضل – قال محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن إجمالي استثمارات الهيئة في مصر يتجاوز 31 مليون دولار.

وأضاف المزروعي، في تصريحات على هامش توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية “ميفاك”، أن بداية عمل الشركة كان بالمساهمة في رأسمال شركة الفيوم لصناعة السكر بنسبة 26.93%، والشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 39.7%.

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وأشار رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى أن تلك الشركات ساهمت في توفير 73 ألف فرصة عمل.

كما أكد تحسن المناخ الاستثماري في مصر في ظل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقرار الاقتصاد وتوافر العملة الصعبة وتحسين البنية التحتية وكذا مشروعات الطرق والكهرباء، ساهم في تشجيع الهيئة على دراسة عدة مشروعات للبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة عبر ضخ 220 مليون دولار، خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة.

وأوضح أن تلك المشروعات يصل عددها إلى نحو 7 مشروعات في محافظات ومدن مختلفة في مصر، وتتمثل في: إنتاج الألبان والأجبان في القاهرة، ومشروع لتصنيع وتعليب التونة والفاصوليا في النوبارية والقاهرة، ومشروع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية “بنجر السكر والزيتون” في غرب المنيا، ومشروع الاستزراع النباتي والسمكي في غرب المنيا.

وأضاف أن المشروعات المستهدفة تشمل أيضًا إنتاج الذرة الشامية وفول الصويا إما في الوادي الجديد “الفرافرة- وشرق العوينات” أو غرب كوم أمبو، ومشروع إنتاج تقاوي البطاطس في توشكى وأراضي بشرق العوينات، ومشروع للنقل والخدمات اللوجيستية “تنظيم عمليات النقل والخدمات اللوجيستية في المناطق الزراعية والتصديرية في وبين الدول العربية.

وأشار إلى أن البدء في تنفيذ تلك المشروعات يتوقف على الجهات التي سيتم التعاون معها والإجراءات القانونية والتشريعية وكذلك سرعة اتخاذ القرارات من الهيئات المعنية، فضلا عن الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها.

وقال إن الهيئة تسعى لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني في البلدان العربية من أجل العمل على سد الفجوة الغذائية التي تقدر بنحو 33 مليار دولار.

ونوه أيضًا إلى وجود عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها كذلك في بعض الدول، تشمل 4 مشروعات في موريتانيا، و 4 مشروعات في المغرب، ومشروعين بالجزائر، ومشروعين بالسعودية.

وقال إن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تساهم في 55 مشروعا، منها 30 شركة قائمة و13 شركة في مراحل مختلفة من التنفيذ و12 مشروع قيـد التأسيس والتنفيذ، وتتوزع شركاتها جغرافيا في 12 دولة عربية.

وأضاف أنها تهدف لتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للمساهمين وتنويع مصادر دخلها، وتدعم التنمية الزراعية في الدول العربية، وتركز على إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية بهدف تقليل الفجوة الغذائية في الدول العربية.

وتابع أن إجمالي موجودات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بلغ في 2020 نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي قيمة استثماراتها في شركاتها القائمة وتلك التي هي قيد التأسيس نحو 661.5 مليـون دولار أمريكي، ويقدر رأس مـال الهيئة المدفـوع بمبلغ 729.1 مليـون دولار.