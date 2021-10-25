الليرة التركية تتراجع لمستوى غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار

سي إن بي سي _ تراجعت الليرة التركية أمام الدولار لتلامس مستوى غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار الاثنين 25 أكتوبر بعد تصريح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع قال فيه إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

وكانت الليرة، التي تراجعت 24% منذ بداية العام، قد أنهت تعاملات يوم الجمعة عند 9.5950 ليرة أمام الدولار.

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هذا وكانت الليرة قد وصلت لمستويات منخفضة قياسية الأسبوع الماضي بعد أن أعلن البنك المركزي المصري خفضا في سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس على الرغم من تزايد التضخم.