الصادرات السعودية ترتفع 59% إلى 89 مليار ريال في أغسطس

العربية نت _ سجلت الصادرات السلعية السعودية ارتفاعا بنسبة 58.9% في شهر أغسطس 2021، لتصل إلى 89.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.1 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن زيادة الصادرات تعود إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 28.2 مليار ريال بنسبة 74.2%، وارتفعت نسبة الصادرات البترولية إلى 74.3% من مجموع الصادرات الكلي في أغسطس الماضي، مقابل 67.8% في أغسطس 2020.

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وانخفضت قيمة الصادرات السلعية السعودية بنسبة 3.1% وبقيمة 2.9 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو السابق.

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 26.8% في أغسطس 2021 إلى 23 مليار ريال، مقابل 18.1 مليار ريال في أغسطس 2020.

وكانت أهم السلع المصدرة اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتعادل 36.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية وارتفعت بنسبة 56.6% بمقدار 3 مليارات ريال، وارتفعت منتجات الصناعات الكيماوية التي تمثل 33.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بنسبة 66.2% بمقدار 3.1 مليار ريال عن أغسطس 2020.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال وبنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر يوليو 2021.

الواردات

ارتفعت الواردات السعودية في شهر أغسطس الماضي بنسبة 23.6% بمقدار 9.6 مليار ريال، لتصل إلى 50.3 مليار ريال مقابل 40.7 مليار ريال في أغسطس 2020، وكان أكثر السلع تأثيراً معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 66.1%، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات المقلدة بنسبة 592.6%.

وسجلت المملكة فائضا تجاريا بلغ 38.83 مليار ريال في أغسطس 2021، مقابل 15.38 مليار ريال الفائض في أغسطس 2020، بزيادة 152%.