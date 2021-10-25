- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية نت _ سجلت الصادرات السلعية السعودية ارتفاعا بنسبة 58.9% في شهر أغسطس 2021، لتصل إلى 89.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.1 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن زيادة الصادرات تعود إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 28.2 مليار ريال بنسبة 74.2%، وارتفعت نسبة الصادرات البترولية إلى 74.3% من مجموع الصادرات الكلي في أغسطس الماضي، مقابل 67.8% في أغسطس 2020.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية السعودية بنسبة 3.1% وبقيمة 2.9 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو السابق.
وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 26.8% في أغسطس 2021 إلى 23 مليار ريال، مقابل 18.1 مليار ريال في أغسطس 2020.
وكانت أهم السلع المصدرة اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتعادل 36.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية وارتفعت بنسبة 56.6% بمقدار 3 مليارات ريال، وارتفعت منتجات الصناعات الكيماوية التي تمثل 33.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بنسبة 66.2% بمقدار 3.1 مليار ريال عن أغسطس 2020.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال وبنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر يوليو 2021.
الواردات
ارتفعت الواردات السعودية في شهر أغسطس الماضي بنسبة 23.6% بمقدار 9.6 مليار ريال، لتصل إلى 50.3 مليار ريال مقابل 40.7 مليار ريال في أغسطس 2020، وكان أكثر السلع تأثيراً معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 66.1%، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات المقلدة بنسبة 592.6%.
وسجلت المملكة فائضا تجاريا بلغ 38.83 مليار ريال في أغسطس 2021، مقابل 15.38 مليار ريال الفائض في أغسطس 2020، بزيادة 152%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصادرات السعودية ترتفع 59% إلى 89 مليار ريال في أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.