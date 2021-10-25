البنك الأهلي المصري يفتح الباب لاستبدال كشوف الحسابات الورقية بالإلكترونية

أعلن البنك الأهلي المصري عن اتاحة خدمة الكشف الالكتروني عن تعاملات الحسابات والبطاقات لعملائه الراغبين في استبدال الكشوف الورقية بالكشوف الالكترونية، يأتي ذلك سعيا من البنك لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء وللحد من استهلاك الورقي والمساهمة في الحفاظ على البيئة حيث يستهدف البنك من تلك الخدمة تدعيم استراتيجيته للتحول الرقمي التي يطبقها بخطط تدريجية مدروسة.

حيث أظهر التواصل الدائم لفرق العمل المختصة مع عملاء البنك رغبة شريحة كبيرة من العملاء في الاشتراك بالخدمة نظرا لتميزها بالمرونة والخصوصية والامان التام، وقد اتاح البنك ايقاف الطباعة الورقية لكشوف الحسابات والاشتراك في خدمة الكشف الالكتروني من خلال فروع البنك للخدمة الالكترونية وكذا عن طريق الموقع الالكتروني للبنك وذلك تيسيرا على العملاء، حيث سيتمكن العميل من الاختيار بين الاطلاع على كافة معاملاته من خلال خدمة الانترنت البنكي او استقبال كشف مجمع بكافة حساباته عبر البريد الالكتروني، وهو ما يأتي أسوة بخدمة استبدال كشوف حسابات بطاقات الائتمان الورقية التي سبق للبنك الاهلي المصري اتاحتها من قبل لمن يرغب من عملائه، وهو ما لقي ترحيبا واسعا من جانب العملاء مما شجع البنك على الاسراع بتنفيذ خططه المتعلقة بإلغاء الطباعة الورقية لكشوف الحسابات بمختلف أنواعها.

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كما يمكن للعميل ان يطلب وقف طباعة كشوف الحسابات من خلال كافة فروع البنك او مركز الاتصال الهاتفي، والاطلاع على كافة معاملاته من خلال خدمة الانترنت البنكي فقط، حيث يستفيد العميل في حالة وقف طباعة كشوف حساباته من نسبة تخفيض في المصاريف الخاصة بإرسال كشوف الحسابات المطبوعة الى مقارهم.

يأتي هذا بالتزامن مع زيادة أعداد المشتركين بخدمة الأهلي نت من الأفراد والذي وصل الى ما يزيد عن 6مليون عميل مشترك ومن الشركات 67 ألف شركة مشتركة بإجمالي تعاملات عبر الانترنت والموبايل البنكي للأفراد والشركات وصل الى 754 مليار جنيه.