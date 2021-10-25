المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.32% بداية التعاملات وسهم CIB يقفز 1.18%

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رنا ممدوح _ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الساعة الأولى من تداولات اليوم بنسبة 0.32%، ليتداول عند مستوى 11219 نقطة.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.18%، ليتداول عند مستوى 47.99 جنيه.
وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.46% و 0.31% على الترتيب.
وسجلت أحجام التداولات 338.997 مليون جنيه على 166 شركة من خلال 8.489 ألف عملية.
وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 38 شركة مقابل ارتفاع 18 بينما لم تتغير أسعار 107.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 59.878 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 62.369 مليون جنيه، مقابل 2.491 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 6.997 مليون جنيه، منها 4.886 مليون جنيه للمؤسسات، و2.111 مليون جنيه للأفراد.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 66.876 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 125.592 مليون جنيه، مقابل 58.716 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير %
|العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية
|475.3
|489.89
|3.07
|السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك
|18.2
|18.65
|2.47
|الصناعات الكيماوية المصرية – كيما
|3.8
|3.88
|2.11
|السويدي إليكتريك
|8.54
|8.7
|1.87
|حديد عز
|15.81
|16.09
|1.77
الأسهم الأكثر انخفاضا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير %
|رواد السياحة- رواد
|41.27
|38.9
|5.74
|المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر
|0.49
|0.464
|5.31
|الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|15.09
|14.34
|4.97
|إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
|23.17
|2.09
|4.66
|الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
|0.851
|0.818
|3.88
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