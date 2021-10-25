بنك القاهرة يكرم حازم حجازي عقب انتقاله لرئاسة البركة مصر

قام بنك القاهرة بتكريم حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة السابق تقديرا لإسهاماته وجهوده الملحوظة منذ تولى مهام منصبه ببنك القاهرة في 2018.

يذكر أن حجازي قد انتقل مؤخرا لرئاسة بنك البركة مصر خلفا للرئيس التنفيذي السابق أشرف الغمراوي.

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وخلال مراسم التكريم، أشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك بجهود حجازى طوال فترة عمله بالبنك، وما نتج عنها من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابي على نتائج أعمال بنك القاهرة والتى أسفرت عن تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة في ظل تطبيق خطة التطوير الشاملة التى انتهجها البنك خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأضاف “فايد” أن فترة تولى “حجازى” لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة كان لها بالغ الأثر في المكانة التى حققها بنك القاهرة، مؤكدا أن القطاع المصرفي المصري يذخر بالقيادات والكفاءات ذات الرؤى والخبرة الواسعة والتى تؤهله دائما ليكون في الصدارة.

ويتمتع حازم حجازي بخبرة تربو على 30 عاما في العمل المصرفي، وخاصة أنشطة التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر وفي دول الخليج العربي، كما يحظى بخبرات متراكمة في مجالات إدارة المخاطر والعمليات، ويشغل حجازي أيضا عضوية مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “حراسات” للأمن والحراسة وهي إحدى الشركات التابعة لبنك القاهرة، وقبل انضمامه لبنك القاهرة، شغل حجازي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.

وشغل حجازي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “نتورك انترناشونال” فرع مصر، وهي الشركة الإماراتية الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني، حيث عمل على صياغة الخطط الاستراتيجية للشركة وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتعظيم الربحية.

وقبل ذلك، ترأس حجازي مجموعة التجزئة المصرفية والفروع في بنك باركليز مصر وعمل خلال تلك الفترة على تطوير الأعمال البنكية التي تقدمها شبكة الفروع للعملاء، كما عمل فى عدة بنوك في دول الخليج ومنها بنك المشرق واستاندرد تشارترد.