إيديتا ترفع أسعار منتجين من مولتو بين 25 إلي 50%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية زيادة أسعار منتجات علامة مولتو بقطاع المخبوزات.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها قامت برفع أسعار منتجات علامة مولتو التي يبلغ سعرها 2 جنيه للوحدة إلى 3 جنيهات، بنسبة زيادة50%.

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وأضافت أن أسعار المنتجات التي يبلغ سعرها 3 جنيهات للوحدة ارتفعت إلى 4 جنيهات ما يعادل ٢٥٪، بينما أبقت الشركة أسعار منتجات مولتو التي يبلغ سعرها 5 جنيهات دون تغيير.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تأتي في متوسط أسعار البيع في ظل الضغوط التضخمية التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع في البورصات العالمية وهو ما سيساهم في تعزيز معدلات الربحية للشركة مستفيدة من ارتفاع الطلب على منتجات علامة مولتو.

وبحسب البيان، تأتي هذه الزيادة في أسعار منتجات مولتو بعد إعلان إيديتا عن ارتفاع معدلات الإنتاج بخطوط إنتاج قطاع المخبوزات وذلك لتلبية النمو القوي في الطلب على المنتجات.

وقالت إن هذه الزيادة السعرية تعد خطوة متممة لقيام الشركة بشراء خط جديد لإنتاج المخبوزات خلال يونيو 2021 والمقرر تشغيله بنهاية الربع الأول من عام 2022.

وتتطلع الشركة إلى توظيف خط الإنتاج الجديد في زيادة قدراتها الإنتاجية بقطاع المخبوزات بنسبة 20%.