مدينة نصر تكلف بيكر تيلي بتحديد القيمة العادلة لأسهم إيجي كان للتطوير العقاري ومنك

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة أمس على تعيين شركة بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة إيجي كان للتطوير العقاري، تمهيدا للاستحواذ عليها.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس كلف بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه أيضا بتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة منك للاستثمار العقاري للاستحواذ عليها.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأوضحت أن المجلس وافق على ضم محمد عبد الله نبيل سلام إلى عضوية مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان وتعيينه عضوا منتدبا جديدا للشركة، على أن يعرض القرار على أول جمعية عامة للشركة للاعتماد.

وتضمنت قرارات المجلس اعتماد تقرير الإفصاح عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة نقدية بمبلغ 374.4 مليون جنيه ليصعد إلى 1.872 مليار جنيه بواقع سهم لكل 4 أسهم من الأسهم الحالية وذلك بالقيمة الأسمية للسهم وقدرها واحد جنيه.

وأوضحت أن الزيادة تتم عن طريق اكتتاب نقدي لقدامي المساهمين، مع إعمال حقوق تداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة.

وتعتزم عائلة سلام رفع حصتها إلى حوالي 5% من شركة مدينة نصربعد إتمام الصفقة، وبذلك ستكون عائلة سلام ثالث أكبر مساهمي الشركة بعد مجموعة BPE Partners حوالي (29%)، والشركة القابضة للتشييد والتعمير البالغة حوالي %15

ووفقا لبيان الشركة، شغل عبد الله سلام (42 سنة) منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لشركة منك للاستثمار العقاري التي شارك بتأسيسها في عام 2017ـ

وقام عبد الله سلام وعلي مدي عشرين عام من الخبرة العملية، بالمشاركة في إدارة العديد من شركات عائلة سلام في قطاعات مختلفة (الصناعة، التجزئة، العقارات، التعليم). كما أنه عضوا بمجالس إدارات شركات SolarizEgypt, ، Namaa Minlo.

تخرج م. عبد الله سلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص الهندسة الميكانيكية، كما أتم عدد من البرامج التنفيذية في التسويق واستراتيجيات الأعمال بجامعة هارفارد و Kellogg Business School of Northeastern University.

وكانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أعلنت في 17 مايو الماضي عن تقدم أحمد الهيتمي باستقالته من مجلس الإدارة ومهام العضو المنتدب للتفرغ لإدارة الأعمال المملوكة لعائلته.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة حينها، أن الهيتمي سوف يستمر في العمل كمستشار لمجلس الإدارة حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت أن مجلس الإدارة وافق على استقالة الهتيمي، وكلف المجلس رئيس مجلس الإدارة بالقيام بمهام العضو المنتدب ورئاسة اللجنة التنفيذية بالشركة لحين تعيين عضو منتدب جديد.