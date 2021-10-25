النصر لتصنيع الحاصلات تعين محمد مكاوي بمنصب العضو المنتدب التنفيذي

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية في جلسته المنعقدة أمس على تعيين محمد رجب مكاوي في منصب العضو المنتدب التنفيذي بنفس التفويضات الموكلة له بالسجل التجاري للشركة. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر تأجيل تعيين سيدة في عضوية مجلس الإدارة لحين توافر من يمثل العضوية في مجلس الإدارة مستقبلا. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وأعلن أنه سوف يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

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